Названы жизненные ситуации, в которых россиянам придется пойти в архив

Существуют самые разные жизненные ситуации, в которых требуется обратиться в архив. Чаще всего людям нужны сведения о недвижимости, например, при вступлении в наследство. Об этом в интервью «360» рассказала начальник Главного архивного управления Московской области Людмила Кондратова.

В 2020 году в архив обратились примерно 135 тысяч жителей Подмосковья. Из них около 60% обращений были связаны с объектами недвижимости.

«Например, вступают в наследство, и там есть земельный участок. Нотариус просит принести копию документа о выделении земельного участка завещателю. Или человек хотел продать квартиру, а у него нет на руках ордера. И он обращается в архив для подтверждения факта выделения ему квартиры», — сообщила Кондратова.

Примерно каждый четвертый обращается в архив для того, чтобы подтвердить факт работы на предприятии или размер заработной платы. Это касается предприятий, которые на сегодняшний день уже прекратили свое существование. Руководители должны были передать документы в архив.

Заказать архивную копию можно через портал госуслуг Московской области. И эту услугу значительно улучшили: сократили срок исполнения запросов, а также ввели дополнительные подсказки. Жителю больше не нужно задумываться о том, какие документы нужны.

«Ты просто отвечаешь на серию вопросов, и в конце получаешь список документов, которые должен приложить к заявлению», — рассказала Кондратова.