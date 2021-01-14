Названы три основных достижения Подмосковья в строительстве за 2020 год

В топ-3 основных достижений Московской области в сфере строительства в 2020 году вошли решение проблемы обманутых дольщиков, объем ввода новых жилых объектов и улучшение жилищных условий. Об этом рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова в интервью «360».

Она подчеркнула, что итоги пока предварительные, однако уже сейчас можно назвать три главных достижения.

На первое место она поставила решение проблемы обманутых дольщиков. Федотова напомнила, что президент поручил до 2023 года решить все проблемы, связанные с дольщиками в Московской области. Поэтому наша победа 2020 года — это 19,5 тысячи ключей, которые были выданы дольщикам.

«Это снижение объема жалоб и обращений, которые мы на сегодняшний день наблюдали от наших дольщиков — более чем на 35%. Меньше стали задавать вопросов, потому что стало больше информации. Принципиально направления в этом вопросе, которые мы решаем, доведены до граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Они удовлетворены этой информацией и вместе с нами решают эти проблемы», — отметила Федотова.

На второе место министр поставила объем ввода жилья. Она подчеркнула, что правительство РФ уделяет вводу жилья очень большое внимание, это — показатель национального проекта. Московская область в 2020 году перевыполнила план по нацпроекту и ввела в эксплуатацию 8,7 миллиона квадратных метров.

«Безусловно, это большая победа. Но я хочу сказать, что это не просто жилье. Это, в том числе и бюджетные и внебюджетные социальные объекты. Если говорить о внебюджетных, это четыре школы, 13 садов, 11 поликлиник, объекты спорта и объекты культуры, которые вместе с объемом жилья были введены в эксплуатацию в 2020 году», — отметила Федотова.

Третье достижение — это показатель, который касается Министерства жилищной политики. Федотова пояснила, что речь идет про улучшение жилищных условий.

«И сегодня уже по предварительным итогам 2020 года, 185 семей улучшили жилищные условия в Московской области. Это в том числе за счет льготной ипотеки, и за счет строительства хорошего, комфортного жилья в Московской области», — подчеркнула она.

Министр также перечислила планы на 2021 год. Власти продолжат тот же темп, который был взят по решению проблемы обманутых дольщиков: на 2021 год Подмосковье поставило цель вручить 19 тысяч ключей.

«Мы ставим себе задачу сопроводить и ввести в эксплуатацию еще нежилые коммерческие объекты общей площадью четыре миллиона квадратных метров, а также не снижать темпы в части создания новых рабочих мест — мы ставим себе планку в 50 тысяч мест. Безусловно, добиться показателя нацпроекта по вводу в эксплуатацию жилья — ввести свыше 7,5 миллиона квадратных метров», — заключила министр.