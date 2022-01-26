Названы топ-5 популярных у москвичей городов Подмосковья

Центральная пригородная пассажирская компания провела большой анализ потока туристов и выделила топ-5 городов Подмосковья, в которых москвичи чаще всего отдыхают по пятницам и субботам. Лидером оказался Сергиев Посад.

Во внимание приняли статистику поездок в электричках. На выходных в Сергиев Посад отправились почти три миллиона человек в 2021 году. в 2020 году.

В ЦППК напомнили, что Сергиев Посад — это единственный город Подмосковья, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО и являющийся частью Золотого кольца России.

Вместе с тем в топ-5 направлений оказались Дмитров, где на выходных побывали 2,2 миллиона человек за прошлый год, а также Истра, Коломна и Серпухов.

В областном комитете по туризму отметили, что Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по бронированию туров.