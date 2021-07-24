Названы сроки рекультивации всех свалок Подмосковья

Московская область продолжает борьбу с ликвидацией незаконных свалок и рекультивацию закрытых полигонов. В прошлом году в регионе ликвидировали более пяти тысяч площадок с мусором. На сегодняшний день их осталось 254. Об этом говорится в экологической стратегии Московской области, которую представил заместитель председателя правительства региона — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он напомнил, что главной причиной появления незаконных свалок являются нарушения при обращении со строительными отходами. Каждый год в Подмосковье нарушители оставляют не менее 50 миллионов кубометров такого вида мусора.

Для решения этого вопроса в Московской области приняли постановление, которое запрещает перевозку строительного мусора без оформления в специальной информационной системе и оформления специального талона.

Рекультивация 27 закрытых полигонов Подмосковья завершится к 2024 году. Работы по ним пройдут в рамках федеральной программы «Чистая страна».

«Оставшиеся 12 полигонов в программу „Чистая страна“ не включены. <…> Как только будет формироваться программа после 2024 года, они будут заявлены на срок после 2024 года», — заявил Разин.

Он подчеркнул, что сейчас готовится проектно-сметная документация для проведения работ по 12 закрытым полигонам. Рекультивация оставшихся свалок пройдет в течение двух-трех лет.

Проект «Чистая страна» проводится в рамках национального проекта «Экология». Основная цель — полностью избавиться от мусорных полигонов и свалок. Вместо них отходы отправят на переработку для повторного использования или утилизируют при помощи термической переработки.