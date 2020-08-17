Названы школы Подмосковья с лучшими результатами на ЕГЭ

В Подмосковье назвали школы с лучшими результатами на ЕГЭ. В тройку лидеров вошли учебные учреждения из Королева, Дмитрова и Сергиева Посада. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«В Подмосковье сформирован список школ, где наибольшая часть учеников набрала по трем предметам ЕГЭ 220 и больше баллов. На первом месте лицей научно-инженерного профиля в Королеве с почти 96% таких выпускников, далее следует дмитровская гимназия „Логос“, Сергиево-Посадская гимназия имени И. Б. Ольбинского, Физтех-лицей имени П. Л. Капицы в Долгопрудном, лицей №12 в Химках, лицей №5 в Долгопрудном, физико-математический лицей в Сергиевом Посаде, гимназия №4 в Химках, областная гимназия имени Е. М. Примакова, и завершает рейтинг лицей №6 в Дубне», — уточнила Каклюгина.

Министр отметила, что школьники, набравшие более 220 баллов по трем предметам, смогут претендовать на бюджетные места во многих высших учебных заведениях страны. Всего в регионе более 10 тысяч выпускников с такими высокими баллами.

«В Подмосковье идет серьезная подготовка к итоговой аттестации, поэтому мы традиционно получаем достойные результаты. В этом году в Московской области уже более 800 стобалльных результатов по ЕГЭ, это больше показателей прошлого года практически вдвое», — пояснила Каклюгина.