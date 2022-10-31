Названы самый короткий и самый длинный автобусные маршруты Подмосковья | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 16:47 Названы самый короткий и самый длинный автобусные маршруты Подмосковья Минтранс назвал самый короткий и самый длинный автобусные маршруты Подмосковья

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По данным компании «Мострансавто», с начала года пассажиры совершили более 722 тысяч поездок на самом коротком и самом протяженном автобусных маршрутах Подмосковья. Чаще всего они расплачивались за проезд банковской картой.

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Самый короткий маршрут «Мострансавто» обслуживает МАП № 11 в Балашихе. Автобусы курсируют от станции Железнодорожная до микрорайона Ольгино, совершая поездку длиной всего 2,5 километра туда и 3,2 километра обратно. С января пассажиры проехались по этому пути 694 тысячи раз.

Самый же длинный маршрут в Подмосковье обслуживается в МАП № 4 в Раменском. Автобусы курсируют от Перхурово до метро «Котельники» и едут около 200 километров в одну сторону. Среднее время в пути составляет три часа 45 минут. С начала года пассажиры воспользовались этим маршрутом 28,5 тысячи раз.

Самым популярным способом оплаты проезда остаются банковские карты — свыше 292 тысяч регистраций. Социальными картами оплачено 280 тысяч поездок на этих маршрутах.