Названы самые живописные места для киносъемок в Подмосковье

В Подмосковье есть множество живописных мест, где можно проводить фотосессии и снимать кино. Пейзажи вокруг часто играют для съемок решающее значение. Множество современных фильмов снимаются именно в Московской области.

Усадьба Быково в Раменском

Эта усадьба сегодня заброшена, но по-прежнему очень красива. Церковь в Быково остается исключительным памятником. У храма необычная овальная форма, здесь часто снимают кино.

Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске

В этом парке обычно проводятся главные городские праздники и фестивали. Летом здесь показывают фильмы на открытом воздухе. Здесь тоже снимают кино, например художественный фильм «Убить босса», многосерийные фильмы под рабочими названиями «Домашнее поле» и «Дурдом».

Большой Люберецкий карьер Дзержинском

Раньше здесь добывали песок, который нужен для заводов и фабрик. Однако потом его затопили грунтовые воды. Так появилось озеро — Большой Люберецкий карьер. В его середине виден каменный остров. Место выглядит по-настоящему уникально, здесь часто проводятся съемки.

Усадьба Горенки в Балашихе

Раньше усадьбу называли чудом Москвы. Она была одной из самых дорогих, в ней был разбит огромный ботанический сад. Сейчас поместье не отреставрировано, но можно погулять по искусственным пещерам и найти интересные места для съемок.

Парк культуры и отдыха «Наташинские пруды» в Люберцах

В парке очень любят отдыхать местные жители и гости города. Здесь часто проходят различные мероприятия, а также съемки. Например, многосерийных фильмов «Старец», «Южный циклон» и «След».

Национальный парк «Лосиный остров» в Королеве

«Лосиный остров» — настоящий заповедник дикой природы. Здесь можно спокойно гулять по лесным тропинкам и снимать оригинальные ролики и фильмы.

Томилинский лесопарк в Люберцах

Это лесопарк поражает своей масштабностью. Здесь множество аллей с липами и лиственницами, даже жарким летом в парке достаточно прохладно. Сегодня лесопарк стал одной из локаций для съемок музыкального фильма «Бабушка, прости», музыкального клипа для Soprano хора Турецкого «Ария Далилы», короткометражного фильма «Огонь», художественного фильма «Когда-нибудь наступит завтра» и других.

Усадьба Суханово в Ленинском городском округе

Это бывшая дворянская усадьба построена в стиле русского классицизма. Сегодня она является объектом культурного наследия. Кинорежиссеры давно облюбовали это место, здесь снималось несколько фильмов.

Культурно-досуговый центр «Заря» в Балашихе

В Балашихе проходили съемки еще в советское время. Там очень красивые места, а выезжать из Москвы туда крайне удобно. Когда-то здесь проходили съемки фильмов «Сказание о Земле Сибирской», «Летние сны» и других.

Большой Дзержинский карьер

Большой Дзержинский карьер — это отличное место не только для летнего отдыха, но и для съемок. На пляже здесь необычно белый песок, который сразу обращает на себя внимание. Многие помнят сцену из культового фильма начала 2000-х «Бригада», где Саша Белый пропускает сквозь пальцы струю белоснежного песка возле карьера. Этот момент снимался именно здесь.