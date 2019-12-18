Названы самые востребованные у пассажиров станции МЦД

Прошел почти месяц со дня запуска Московских центральных диаметров. За это время были выявлены самые популярные станции. Куда и откуда едут пассажиры, строя свой маршрут через приложение «Метро Москвы», рассказали в столичном департаменте транспорта.

С момента открытия пассажирского движения на первых двух маршрутах МЦД чаще всего пассажиры начинали свой путь со станций Шереметьевская, Курская, Баковка, Аникеевка и Подольск. В пятерке самых востребованных станций, до которых пассажиры строят свой маршрут, Курская, Баковка, Шереметьевская, Тушинская и Царицыно.

В приложении «Метро Москвы» представлена совмещенная схема метро и двух первых диаметров, здесь можно построить маршрут с МЦД и увидеть, где нужно валидировать свою транспортную карту. На странице МЦД, в разделе «Схема МЦД», можно также рассчитать стоимость поездки и проследить схему списания денежных средств с карты «Тройка» при валидации на вход и выход.

Любой электропоезд, попадающий в зону Московских центральных диаметров, становится поездом МЦД, кроме экспрессов, в которых работает контроль. Кроме того, на МЦД-1 на маршруте «Одинцово — Окружная» в режиме МЦД курсируют поезда «Аэроэкспресс». Чтобы уехать в аэропорт Шереметьево, необходимо купить билет «Аэроэкспресса» в специальных кассах и ЦППК, а также через приложение и официальный сайт либо приложить карту «Тройка» на выходе со станции в аэропорту Шереметьево.