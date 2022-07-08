Названы самые востребованные меры поддержки семей с детьми в Подмосковье

Порядка 30 мер социальной поддержки родителей с детьми реализуется в Московской области. В том числе благодаря успешной работе этих программ в регионе ежегодно увеличивается количество многодетных семей.

Если в 2012 году в Подмосковье было зарегистрировано 27,5 тысячи многодетных семей, то в 2022 году их количество составило уже около 100 тысяч. Это почти в четыре раза больше, чем десять лет назад.

«Стабильный рост происходит в том числе благодаря эффективной реализации социальной поддержки семей с детьми, которая ежегодно расширяется и включает в себя более 30 мер, на финансирование которых из средств федерального и регионального бюджетов предусматривается порядка 23 миллиардов рублей», — в День семьи, любви и верности рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сегодня наиболее востребованные выплаты семьям с детьми:

•единовременное пособие (от 20 тысяч до 300 тысяч рублей) при рождении ребенка. Эту услугу получают в Подмосковье более восьми тысяч семей;

•пособие на ребенка (от двух тысяч до 8,5 тысячи рублей). Выплаты получают 76 тысяч жителей региона;

•пособие детям-инвалидам (семь тысяч рублей). Услугой пользуются более 5,5 тысячи человек;

•ежегодная выплата на ребенка-инвалида (13 тысяч рублей). Получают более трех тысяч человек;

•компенсация оплаты коммунальных услуг многодетным семьям. Льготу оформили порядка 80 тысяч семей;

•предоставление выплаты на обучающегося из многодетной семьи (три тысячи рублей). Порядка 120 тысяч получателей в Подмосковье;

•ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до трех лет (от 400 до 1000 рублей). Примерно 180 тысяч получателей.

В Московской области поощряют рождение детей. Каждому новорожденному дарят подарочный бокс со всем необходимым или денежную компенсацию 20 тысяч рублей — на выбор мамы. Подробнее об этих и других мерах социальной поддержки семей с детьми в Подмосковье можно узнать на региональном портале госуслуг или в МФЦ.

Недавно в Подмосковье был принят важный закон, по которому семьи смогут направлять средства материнского капитала на газификацию. С помощью сертификата можно будет оплатить прокладку газопровода на территории дома и установку специального оборудования.