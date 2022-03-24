Названы самые популярные весенние виды спорта в Подмосковье

Футбол, баскетбол и бег — самые популярные весенние виды спорта у жителей Подмосковья, показали итоги онлайн-голосования на странице Министерства физической культуры и спорта Московской области во «ВКонтакте». За футбол проголосовали 30% участников опроса, за баскетбол — 20%, а за бег и велоспорт — 13% и 11% соответственно.

Предпочтение игровым видам спорта чаще отдавали парни и мужчины. Бег и велоспорт чаще выбирали девушки и женщины.

Респонденты имели возможность предложить свой вариант ответа. Чаще всего такие люди выбирали не указанные в списке для голосования традиционные виды спорта — регби, плавание, волейбол. Но некоторые указывали и необычные варианты: русская лапта, пулевая стрельба, бодикомбат.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе реализуется проект «Открытый школьный стадион».

«На сегодняшний день для свободного посещения жителями уже доступны 100 школьных стадионов. Работа продолжается. Вместе с Министерством образования Подмосковья мы также работаем над „наполнением“ спортивного объекта, чтобы в любое время года жители могли там провести время с пользой для здоровья», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В Подмосковье более 11,9 тысячи спортивных сооружений, в том числе более 6,7 тысячи плоскостных.