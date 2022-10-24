Названы самые популярные маршруты фирменных экспрессов ЦППК | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 15:31 Названы самые популярные маршруты фирменных экспрессов ЦППК ЦППК назвала самые популярные маршруты фирменных экспрессов

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Многие пассажиры компании ЦППК уже оценили, насколько удобно и комфортно ездить на фирменных экспрессах. Это поезда повышенной комфортности, в которых изначально гарантируется отдельное место каждому пассажиру. Только с начала этого года на таких поездах проехали уже больше 4,5 миллиона человек.

Среди таких поездов наибольшей популярностью у жителей и гостей Подмосковья пользуется экспресс Москва-Калуга-Москва. На втором месте — поезд, который ходит из столицы в Рязань и обратно.

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Такие экспрессы сильно экономят время — на них можно гораздо быстрее добраться практически в любую точку Подмосковья и не только. В них удобные кресла, обязательно установлены системы климат-контроля, чаще всего можно также подключиться к сети Wi-Fi и всю дорогу сидеть в интернете.

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Фирменные экспрессы соединяют Москву со многими городами. Их можно сразу же отличить по фирменному стилю. На вагонах специально для их узнаваемости помещены специальные наклейки. Купить билет на такой поезд можно не раньше, чем за десять дней до начала поездки.