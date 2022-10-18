Названы самые популярные у жителей Подмосковья автобусные маршруты | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 12:46 Названы самые популярные у жителей Подмосковья автобусные маршруты Минтранс назвал самые популярные автобусные маршруты Подмосковья

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С 1 января этого года жители и гости Подмосковья больше 294 миллионов раз проехали на автобусах Мострансавто по региону. Примерно половина из них оплачивалась при помощи удобных социальных карт. Примерно 82 миллиона раз оплата производилась банковскими картами, задействовались также «Стрелка» и «Тройка».

Возможно выделить и подмосковный маршрут, который оказался у пассажиров самым популярным и востребованным. Это автобус № 344, который связывает Химки с Москвой. Вторую строчку в таком рейтинге занимает 22-й маршрут, он идет от Пушкино до Ивантеевки. Почетное третье место оказалось за маршрутом № 1, он идет от Подлипок до улицы Силикатной в Королеве.

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Кроме того, МАП № 10 в городе Королеве хранит беспрекословное лидерство по общему числу поездок, которое вообще совершают пассажиры в Подмосковье. Только с начала этого года они воспользовались таким маршрутом больше 42 миллионов раз. Мострансавто в целом занимается обслуживанием более 1,2 тысячи маршрутов на территории всей Московской области. Число автобусов, которые каждый день выходят на рейсы и перевозят жителей, превышает 4 тысячи.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.