Названы самые популярные направления целевого обучения в медвузах Подмосковья

Абитуриенты медицинских вузов Подмосковья заключили более 1,2 тысячи договоров на целевое обучение по программам ординатуры и специалитета в этом году. Самыми популярными специальностями стали акушерство, анестезиология и кардиология.

Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что 900 целевиков поступят на специалитет и 300 — в аспирантуру. В список самых популярных направлений попали акушерство и гинекология, анестезиология и реанимация, кардиология, неврология и онкология.

Обучаться будущие студенты будут в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, МГМСУ имени А. И. Евдокимова и других вузах. Зампред отметила, что такая форма обучения позволяет подготовить квалифицированные медицинские кадры, которые будут работать в больницах региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с подмосковными абитуриентами. Бывшие школьники поделились мечтами о будущем с главой региона.