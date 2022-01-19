Названы самые популярные места для крещенских купаний в Подмосковье

Самыми популярными местами для крещенских купаний у жителей Подмосковья традиционно считаются святые источники и купели рядом с храмами. В области есть больше 230 мест, где можно окунуться. В список входят только проверенные купели — подходить к ним удобно, спуски безопасные. Рядом с водоемами дежурят спасатели, полицейские, врачи и волонтеры.

Таинство погружения в ледяную купель предполагает, что у окунувшегося будет много сил весь год — как телесных, так и духовных.

Традиционно наиболее популярными у жителей Подмосковья считаются Источник преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» (деревня Взгляднево, Сергиево-Посадский округ), Купель Саввино-Сторожевского монастыря (Звенигород, Одинцовский округ), Купель у церкви Преображения Господня (село Радонеж, Сергиево-Посадский округ), Купель на набережной озера Сенеж (Солнечногорск) и другие купели.

Жители Подмосковья могут воспользоваться палатками, горячим чаем с угощениями, наружными туалетами и удобными парковками.

В области также продлили работу общественного транспорта на маршрутах, ведущих к купелям. Интервал движения таких автобусов составляет не больше 20 минут.