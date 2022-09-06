Названы самые популярные маршруты автобусов у школьников и студентов в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 17:11 (обновлено: 06 сентября 2022, 18:34) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Названы самые популярные маршруты автобусов у школьников и студентов в Подмосковье pixabay.com

Читать 360tv в

Стартовал новый учебный год, и в Минтрансе Подмосковья решили подсчитать количество поездок, которые совершили пассажиры по ученическим картам на общественном транспорте. Например, с начала 2022 года школьники и студенты совершили более 22,3 миллиона поездок по «Стрелке учащегося» и «Стрелке учащегося сельской местности». Это сразу на 17% больше аналогичного периода прошлого года. Из них более 13 миллионов раз оплата проводилась в автобусах, которые следуют по маршрутам «Мострансавто».

Самыми популярными маршрутами у учеников стали маршрут № 2 в Коломне, там пассажиры проехали больше 248,8 тысяч раз. На втором месте оказался маршрут № 22 в Пушкино, на третьем — № 21 в Подольске.

Реклама

Карта «Стрелка» позволяет школьникам и студентам Подмосковья значительно экономить на проезде. Например, первые 35 поездок оплачиваются со скидкой 50% от действующего тарифа. Начиная с 36-й поездки скидка может составить до 99%. Родители должны своевременно пополнять баланс ученических карт и делать так, чтобы у учеников были необходимые документы о возрасте и праве льготного проезда.

Реклама

0 0 0 0 0 0