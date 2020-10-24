Названы самые необычные имена младенцев в Подмосковье

Среди самых необычных имен новорожденных жителей Подмосковья есть Эсмеральда, Путислава, Властимира и Исаак-Ньютон. Также младенцев называют Астреем и Ренавией.

Самыми популярными именами традиционно стали Анна, Мария, София, Александр, Михаил и Максим. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Главное управление ЗАГС Московской области.

Ранее стало известно, какое женское имя стало вновь пользоваться популярностью после 20 лет затишья. Оказалось, что москвичи начали снова называть детей именем Вера. Популярны также Надежда и Любовь. С начала текущего года Верой назвали 426 девочек, родившихся в Москве. В 2000 году эта цифра была в три раза меньше. Имя Надежда выбрали для 115 детей, а Любовь — для 75.

Также москвичи продолжают выбирать для своих детей двойные имена. В 2020 году девочек называли Анной-Верой, Верой-Джейн и Верой-Розали.

В Дагестане уволили медсестру, которая перепутала детей в роддоме. У младенцев оказались одинаковые фамилии. Медработница сама заметила свою ошибку, но к этому времени она уже отдала одного ребенка родителям.