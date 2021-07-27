Названы самые длинные веломаршруты Подмосковья

Велосипедные прогулки становятся все более популярны в Московской области. О том, где расположены самые протяженные велодорожки, рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья.

В Одинцовском городском округе велосипедистам могут приглянуться сразу три длинные дорожки. Их можно найти в парке «Малевич», парке имени Лазутиной и парке «Виражи».

Протяженные велодорожки есть еще в четырех округах: в Богородском (Центральный городской парк), в Красногорске (экопарк «Губайловский»), в Мытищинском лесопарке, а также в Химках (парк «Экоберег»).

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отметил, что в регионе активно развивают велосипедную инфраструктуру в тех местах, которые люди чаще всего выбирают для прогулок.

«При благоустройстве общественных пространств и парков мы всегда стараемся предусмотреть обустройство пешеходных и велосипедных маршрутов», — процитировало Хайкина РИАМО.

Самые привлекательными в Подмосковье считаются веломаршруты в Королеве (Акуловский водоканал), Солнечногорске (набережная Сенеж), Клину («Клин звучит») и Балашихе (набережная Солнечная). Всего в области велодорожки есть в 58 парках и на 41 общественной территории.

Ранее сообщалось, что один большой веломаршрут за 10 лет свяжет все районы в Химках.