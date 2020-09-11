Названы самые чистые города Подмосковья
Работу коммунальных службы оценили, исходя из обращений в Центр управления регионом и надзорной деятельности Госадмтехнадзора. Эксперты оценивали состояние детских и спортивных площадок, мест, где находятся мусорные контейнеры. Также специалисты проверили, как в городах проводится уборка газонов, покос травы и как следят за деревьями.
На втором месте — Химки, Ивантееевка, Восход, Жуковский. Бронза досталась Долгопрудному, Фрязину, Молодежному, Люберцам. В лидерах оказались Электросталь, Балашиха, Подольск, Власиха, Красногорск. Об этом рассказал глава ГАТН Олег Баженов.
«Расчет рейтинга производился по группам муниципалитетов, в зависимости от населения», — написало РИА «Новости».
В первой группе оказались муниципалитеты, где живут более 200 тысяч человек, во второй — от 100 до 200 тысяч, в третьей — менее 100 тысяч и еще одна — закрытые административно-территориальные образования.