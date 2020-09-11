Названы самые чистые города Подмосковья

Королев, Звездный городок, Реутов, Котельники оказались на первом месте в рейтинге подмосковных городов, где летом 2020 года царили частота и порядок. Об этом сообщили в пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Работу коммунальных службы оценили, исходя из обращений в Центр управления регионом и надзорной деятельности Госадмтехнадзора. Эксперты оценивали состояние детских и спортивных площадок, мест, где находятся мусорные контейнеры. Также специалисты проверили, как в городах проводится уборка газонов, покос травы и как следят за деревьями.

На втором месте — Химки, Ивантееевка, Восход, Жуковский. Бронза досталась Долгопрудному, Фрязину, Молодежному, Люберцам. В лидерах оказались Электросталь, Балашиха, Подольск, Власиха, Красногорск. Об этом рассказал глава ГАТН Олег Баженов.

«Расчет рейтинга производился по группам муниципалитетов, в зависимости от населения», — написало РИА «Новости».

В первой группе оказались муниципалитеты, где живут более 200 тысяч человек, во второй — от 100 до 200 тысяч, в третьей — менее 100 тысяч и еще одна — закрытые административно-территориальные образования.