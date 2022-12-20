Эксклюзив 20 декабря 2022, 23:25 Названы самые частые жалобы жителей Подмосковья зимой ГУСТ Московской области: припаркованные автомобили осложняют уборку снега во дворах

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Последствия сильных снегопадов устраняют в Подмосковье. Сейчас сложнее всего автомобилистам региона, ведь именно проезды представляют собой ключевой вопрос, а припаркованные машины осложняют уборку снега. Об этом «360» рассказала руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, на портале «Добродел» много просьб от жителей, но среди них не сильно звучит проблематика подходов к подъездам. Как отметила Аипова, дворникам хватает сил почистить выходы из подъездов и пешеходные дорожки вдоль жилых домов.

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«Ключевой вопрос — это проезды. Снега действительно очень много, отчистить сложно ввиду высокой запаркованности во дворах», — сказала руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра.

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Она отметила, что жителей в этом вопросе понимают: и машину сложно убрать, потому что толком переставить некуда, и выехать тяжело.

«Тем не менее припаркованные автомобили очень сильно осложняют уборку», — сказала Аипова.