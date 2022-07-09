Названы самые богатые на грибы городские округа Подмосковья

После сильных дождей, обрушившихся на Подмосковье на этой неделе, в лесах появилось большое количество грибов. О том, какой урожай собрали любители тихой охоты, сообщил сайт Oka.fm, изучив сообщения из сообществ грибников Московской области в социальных сетях.

За лисичками грибники посоветовали отправляться в леса городских округов Балашиха и Ступино или Раменского городского округа. Удачливые грибники возвращаются со средним ведром красивых желтых грибов.

Знающие жители городских округов Коломна, Чехов и Серпухов собрали белые грибы. Их количество пока еще невелико, но скоро урожай вырастет.

Пока еще не появились летние подосиновики. Грибники пояснили, что в период жары они не растут, но после того как температура упадет, они обязательно прорастут.