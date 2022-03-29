Названы продукты, которые можно есть во время поста

Православные христиане соблюдают Великий пост перед праздником Светлой Пасхи. В этом году он длится с 7 марта по 23 апреля. Как и чем лучше питаться во время поста, а также о ценах на основные продукты, рассказали в Мосстате.

Великий пост накладывает на верующих ощутимые ограничения в питании. В основном во время поста едят растительную пищу и грибы. Основной пищей становятся различные салаты из сырых и отварных овощей — винегрет, салат из свежей капусты, квашеная капуста, салат из огурцов и помидоров, овощные и грибные соления. В зависимости от дня недели их заправляют растительным маслом или едят без него. Горячие блюда готовят из различных круп, овощей и грибов.

В первый день поста не едят вообще ничего. Во второй употребляют в пищу лишь хлеб и воду. Затем на протяжении всего поста по понедельникам, средам и пятницам едят сырую пищу без масла, а по вторникам — вареную без масла. По субботам и воскресеньям разрешается вареная пища с маслом.

Исключение составляет последняя неделя (седмица) Великого поста (с 18 по 24 апреля). 18 — 20 апреля едят сырую пищу без масла, 21 и 23 апреля — вареную пищу без масла. 22 апреля — в Страстную пятницу — ничего не едят, а 24 апреля уже празднуют Пасху.

Мосстат опубликовал средние цены на необходимые во время поста продукты в магазинах Подмосковья по данным на февраль 2022 года. Вот некоторые из них: мука пшеничная, 1 кг — 54,11 рубля, крупа гречневая, 1 кг — 129,01 рубля, овсяные хлопья «Геркулес», 1 кг — 141,31 рубля, капуста белокочанная свежая, 1 кг — 63,99, помидоры свежие, 1 кг — 190,27 рубля, масло подсолнечное, 1 л — 122,31 рубля, масло оливковое, 1 л — 1214,06 рубля.