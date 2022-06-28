Названы приоритеты в работе весенней сессии Мособлдумы

Последнее 28-е заседание весенней сессии пройдет в Мособлдуме 30 июня. Главными направлениями работы в этом году стали поддержка населения и стимулирование развития импортозамещения.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что для весенней сессии было важным организовать усиленную работу по поддержке жителей Подмосковья и организации импортозамещения.

«Отмечу, что в своей работе мы всегда учитывали мнение жителей. Важные инициативы, предложения на мероприятиях Думы обсуждались открыто, с приглашением широкого круга экспертов», — отметил Брынцалов.

Как подчеркнул парламентарий, на работу сессии повлияли беспрецедентные внешние санкции. В центр внимания встала поддержка бизнеса и помощь людям. Так, были введены дополнительные выплаты и льготы для социально незащищенных граждан и семей с детьми, меры по сохранению занятости и многое другое. Одним из важных направлений стала помощь жителям Донбасса и поддержка семей военнослужащих, которые защищают страну. При принятии решений, по словам Брынцалова, учитывалось мнение народа.

«Вместе с тем, конечно, наша работа не ограничивалась только этим, было принято ещё много законов в разных сферах, проведено множество мероприятий. От межпарламентской конференции о значении битвы при Молодях — до круглого стола, посвящённого электросамокатам», — добавил спикер.

После завершения сессии работа с жителями области не прекратится: члены парламента продолжат контролировать стройки, ремонт важных объектов и вести приемы.