Подмосковье 06 февраля 2023, 23:01 Названы преимущества слияния Протвина, Пущина и Серпухова Слияние Протвина, Пущина и Серпухова высвободит средства для соцобслуживания в 2023 году

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Создание общего органа местного самоуправления Протвина, Пущина и Серпухова высвободит деньги для решения социальных проблем. Это произойдет за счет сокращения штатов муниципалитетов и создания Большого Серпухова.

«Будет произведена оценка потенциала действующих сотрудников на предмет того, насколько они квалифицированы. В объединенной администрации должны работать исключительно профессионалы», — заявил временно исполняющий полномочия главы Протвина Александр Козырин-Гаак.

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Освободившиеся средства направят на образование, медицину, культуру и благоустройство. По словам Козырина-Гаака, работа администрации Протвина практически не изменится.

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«Единственное, что претерпит изменение — это переподчинение администрации Протвина. Если до этого мы подчинялись напрямую Московской области, то сейчас мы уходим в подчинение объединенного городского округа», — уточнил Александр Козырин-Гаак.

Сейчас округа объединяет единый административный центр Серпухов с железнодорожным и автовокзалами, крупными торгово-развлекательными центрами и историко-культурными достопримечательностями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что укрупнение округов нужно для концентрации ресурсов, объединения систем тарифов и более комфортной жизни местных жителей.

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