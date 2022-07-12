Названы популярные вакансии на рынке труда в Подмосковье

В Подмосковье действует ряд мер, которые направлены на сохранение занятости в условиях западных санкций. Эту тему обсуждали в Мособлдуме, на встречу приглашали в том числе предпринимателей. Каждый внес собственные предложения по недопущению безработицы. На текущий момент в Подмосковье открыто более 220 тысяч вакансий.

Количество свободных рабочих мест в регионе постепенно возрастает. Число безработных в Московской области сейчас составляет порядка 22 тысяч человек. Больше всего в Подмосковье требуются медсестры, полицейские, инженеры и охранники. А также подсобные рабочие, уборщики, водители, дворники и швеи.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что «на сегодняшний день на портале „Работа России“ в Московской области представлено более 100 тысяч вакансий. Порядка 115 тысяч предложений о работе размещено на популярных коммерческих сервисах. Количество вакансий растет. На сегодняшний день численность безработных в регионе составляет чуть больше 22 тысяч человек. Уровень безработицы на приемлемом уровне.

Официальную удаленную работу в регионе сейчас предлагают порядка 18 компаний. Те сотрудники, которые работают в приостановивших деятельность организациях, на время могут быть переведены к другим работодателям, при этом трудовой договор прерывать не придется. Это решение временное и будет действовать только до 31 декабря 2022 года.

Оказывается помощь в поиске работы, студентам тоже помогают трудоустроиться. Проходят программы по переобучению кадров. Некоторым компаниям предоставляют субсидии. Квотируются рабочие места для инвалидов.