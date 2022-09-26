Подмосковье 26 сентября 2022, 15:27 Поделиться Telegram

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Viber Названы подмосковные округа — лидеры по подготовке к зиме Итоговую проверку готовности округов Подмосковья к зиме начнут 3 октября РИА Новости

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С 5 по 9 сентября в Московской области прошла предварительная выездная проверка готовности городских округов к зиме. Итоговый рейд состоится с 3 по 7 октября, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области в ранге министра Светлана Аипова на заседании правительства с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

При подготовке к зиме в городских округах Подмосковья учитываются восемь основных критериев, уточнила она. Среди них подготовка техники, запасные части для нее, маршруты движения, заготовка противогололедных материалов, штат дворников, уборочный инвентарь, места складирования и малая механизация.

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«Чтобы выдерживать регламенты и обеспечивать своевременность уборки территорий, 268 инспекторов ГУСТ мониторят состояние территорий с мобильными планшетами, на которых установлено мобильное приложение СКПДИ (система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры)», — пояснила Аипова.

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Она обратила внимание, что в этом году будут впервые привлекать шесть автомобилей, в каждом из которых будет по три широкоформатные камеры, способные выявлять 104 вида нарушений, 35 из которых — зимние.

«По вашей программе в этом году, Андрей Юрьевич, мы укрепляем парк коммунальной уборочной техники. Уже закуплено 175 единиц. И еще планируется до конца года плюс 148 единиц. Что это за техника? Это и тракторы, и мини-погрузчики, и пассажирские автобусы», — перечислила Аипова.

По ее данным, укомплектованность штата дворниками должна быть сейчас не менее 85%. С этим показателем справились 50% городских округов, 10 пока отстают.

Также 13 городских округов уже заключили контракты аутсорсинга на случай, если снегопады будут аномальными, чтобы более оперативно отрабатывать уборку территорий, отметила руководитель ГУСТ. Такой подход рекомендован всем округам, чтобы иметь возможность подмоги к основному штату.

«Лучшие городские округа по подготовке к зиме: Черноголовка, Раменский, Королев, Щелково, Лотошино, Мытищи, Ступино, Химки, Люберцы, Серебряные Пруды», — перечислила Аипова.

Среди отстающих — Протвино, Богородский, Воскресенск, Руза, Лосино-Петровский, Клин, Наро-Фоминск, Кашира, Волоколамск и Бронницы.

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