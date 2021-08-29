Названы победители фестиваля «Пространство танца» в Балашихе

Фестиваль уличной культуры «Пространство танца» второй раз состоялся в парке «Пехорка» в Балашихе. В нем приняли участие около тысячи участников, съехавшихся из 11 регионов страны и Казахстана. Лучших из них наградили министр культуры Московской области Елена Харламова и глава Балашихи Сергей Юров.

Елена Харламова отметила, что этот фестиваль не похож на предыдущий. Стало больше стилей и площадок. Власти организовали пространство парка так, чтобы было удобно не только конкурсантам, но и зрителям.

«Сегодня чудесная погода, поэтому здесь где-то 15 тысяч зрителей. Это та культура, к которой тянется молодежь. Ребята, которые занимаются одним направлением танцев, объединяются в комьюнити, появляются новые проекты. Это увлеченные люди, очень приятная молодежь», — сказала Елена Харламова.

За год число участников фестиваля «Пространство танца» выросло вдвое. Они представили в парке 10 направлений уличных танцев. Победителей в 15 номинациях определили 27 судей.

Сергей Юров отметил, что фестиваль стал международным, он расширяет свою географию.

«Сегодня мы пообщались с участниками. Они довольны и самой территорией, и организацией площадок. Убежден, что и в следующем году мы проведем уже ставший традиционным фестиваль „Пространство танца“ для жителей нашего города и танцоров нашей страны и зарубежья», — сказал Сергей Юров.

Помимо фестиваля в «Пехорке» состоялись обучающие семинары для хореографов и руководителей, а также мастер-классы для всех желающих. Работали интерактивные и развлекающие площадки.

Автором фестиваля «Пространство танца» стал руководитель областного Центра культурных инициатив Вадим Петров. Праздник прошел при поддержке Министерства культуры Подмосковья.

Под Истрой 29 августа завершился шестой гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». В нем приняли участие более 400 фермеров и производителей продуктов из 65 регионов России.