Названы особенности реализации программы «Социальная газификация» в Подмосковье

Реализация программы «Социальная газификация» в Московской области отличается от других регионов. Во-первых, в Подмосковье нет критериев по дальности расположения трубы от дома. А во-вторых, вместо заявки только на подключение газа жители могут оформит целый комплекс услуг, заявил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

«Так как не вводим критерий дальности в 200 метров, мы должны прийти ко всем 115 тысячам домовладений. Соответственно, мы должны для себя спланировать такую программу, при которой мы зайдем во все населенные пункты. Поэтому нам не важно, дал человек заявку или нет», — объяснил он.

Хромушин добавил, что вместо заявки о газификации, подмосковные жители могут сразу переходить к комплексному договору подключения газа, где можно выбрать оборудование, провести работы внутри земельного участка, и по итогу получить тепло, комфорт и уют в доме, а не просто газ на границе.

«Мы такой комплексный договор предложили. Раньше их было пять, теперь один, по которому человек получает услугу, сам выбирая оборудование, которое он хочет у себя видеть», — добавил он.

Еще одной особенностью Хромушин назвал активное информирование населения об этой программе и ее возможностях.

«Но мы говорим не просто приходить за газом: мы вам поможем в социальной сфере, поможем с услугами МФЦ, в том числе с регистрацией домов», — отметил вице-губернатор.

То есть человек получает комплекс услуг. До конца июля в регионе будет 674 точки по приему граждан для заключения таких договоров, еще семь стационарных офисов — до конца августа. Предусмотрена и возможность сделать это онлайн.

«Да, кто-то захочет прийти, но есть мобильный телефон, интерактивная карта „Мособлгаза“, в ближайшее время появится на „Яндексе“ — пожалуйста, ищите свой дом, сложностей никаких нет», — подчеркнул он.