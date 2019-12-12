Названы основные цели экономического развития Подмосковья до 2030 года. Среди них медицина и безопасность

Высокий уровень жизни, эффективная экономика и развитая социальная сфера — основные цели развития в Московской области. Министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова на заседании Мособлдумы рассказала о приоритетных задачах развития региона до 2030 года.

Достижение поставленных в стратегии развития задач и целей будет измеряться по трем ключевым показателям: рост ВРП на душу населения (до 2030 года он должен увеличиться в три раза по сравнению с 2017 годом), рост реальных денежных доходов населения (до 2030 года вырастет в два раза относительно 2017 года) и обеспечение 90% удовлетворенности населения качеством жизни.

«Стратегия охватывает все сферы регионального социально-экономического развития — 15 приоритетных направлений классифицируются по трем основным группам: это социальная сфера, экономика и инфраструктура», — отметила Елена Мухтиярова.

В социальной сфере уделят особое внимание демографии, здравоохранению, образованию, культуре и безопасности. Приоритеты экономики — центры экономического роста, малый и средний бизнес, агропромышленный комплекс и экспорт, производительность труда, наука, цифровая экономика, финансы и конкуренция. Дороги и транспорт, экология, ЖКХ и энергетика, жилье и городская среда стали основными направлениями развития инфраструктуры.

Эффективность реализации стратегии и соответствующих мероприятий оценивается по 75 показателям, привязанным к приоритетным направлениям развития и выделенным с учетом национальных проектов, федеральных отраслевых стратегий и особенностей социально-экономического развития региона.

В основу бюджетного планирования ляжет оценка финансовых ресурсов, которые необходимы для реализации стратегии.

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Министр заявила, что в Подмосковье в структуре ВРП ключевую роль играют обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги, оптовая и розничная торговля. В сумме эти три вида экономической деятельности обеспечивают две трети вклада в ВРП Подмосковья и дают почти 60% налоговых доходов в бюджет области.

«Московская область — один из экономических локомотивов России, занимающий лидирующие места в стране по целому ряду социально-экономических показателей. Однако цели, стоящие перед нами, требуют большего. Мы четко понимаем свои цели и имеем конкретный и четко детализированный план по их достижению — план реализации стратегии социально-экономического развития Московской области», — сказала Елена Мухтиярова.