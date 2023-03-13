Подмосковье 13 марта 2023, 15:32 Названы основные проекты строительства дорог в Подмосковье за 2022 год Анна Кротова: свыше 80 километров дорог построили в Подмосковье в 2022 году Пресс-служба губернатора Московской области

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Свыше 80 километров автомобильных дорог построили в Подмосковье в прошлом году. Из них 12 открыли досрочно. Это улучшило транспортную доступность для четырех миллионов жителей, сообщила заместитель председателя правительства региона Анна Кротова. Об этом она доложила губернатору Андрею Воробьеву на заседании областного правительства.

Трасса М-12

Федеральную дорогу М-12 Москва — Казань строят на территории пяти регионов России.

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«И мы первыми открыли первый участок — от ЦКАД до А-108. По территории Московской области проходит 77 километров дороги. Уже открыто 22 километра. Это шесть-восемь полос», — отметила Анна Кротова.

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Она уточнила, что строительство началось в 2021 году, а движение по первому участку открыли в сентябре 2022-го. Полностью основной ход трассы в Московской области запустят к концу 2023-го.

Развязка в Мытищах

Другой крупный проект — транспортная развязка в Мытищах, которая стала третьим выездом из города.

«С участием президента открыли новую развязку в Мытищах — третий выезд из города. Объект совместный с Росавтодором. Это сократило время выезда из Мытищ до 30 минут для жителей и разгрузило пробки на Олимпийском проспекте», — рассказала Кротова.

Дороги в Лобне

Открытие трех новых дорог позволило снять многолетнюю «транспортную блокаду» в Лобне. Это Северный обход, Лобненское шоссе, а также реконструкция Авиационной улицы и Старошереметьевского шоссе.

«Первый этап Северного обхода Лобни — 4,7 километра — открыли. До 10 тысяч автомобилей в сутки. Проблема была связана с пробкой на переезде по улице Батарейной. С момента открытия дороги уже 620 тысяч машин проехало по открытому участку», — добавила Кротова.

Реконструкцию также провели на шести километрах Лобненского шоссе, где уже проехали 2,5 миллиона автомобилей. Это, а также обновление Авиационной улицы позволило сократить время выезда из города с полутора часов до 15 минут.

«Сняли нагрузку на переезд по улице Батарейной практически в два раза. Распределили потоки, снизив нагрузку возле аэропорта Шереметьево. Только в первые дни жители оставили более 500 положительных отзывов в социальных сетях», — добавила она.

Раменское и Жуковский

Улицу Туполева масштабно реконструировали в Жуковском. Дорогу расширили до четырех полос, а местами — до шести.

Там же построили первый в регионе тоннель протяженностью 712 метров. После открытия объекта трафик на нем составил 34 тысячи автомобилей в сутки. Жители оставили свыше 300 положительных отзывов в социальных сетях.