Названы основные причины смертельных случаев на железных дорогах Подмосковья

С начала года 170 человек погибли на железной дороге в Московской области. Чаще всего к трагедии приводил переход путей в неположенном месте.

«За три года пассажиропоток на железнодорожном транспорте вырос на 33%, поезда пользуются популярностью. Вместе с тем нельзя забывать, что железная дорога — место повышенной опасности. С начала года в Подмосковье на путях погибли 170 человек», — отметила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова в ходе оперативного совещания с губернатором Андреем Воробьевым. Он отметил, что тема травматизма на железнодорожном транспорте является очевидным приоритетом.

Специалисты Минтранса Подмосковья проанализировали все смертельные случаи с начала года и выявили наиболее частые причины их возникновения. Оказалось, что 89 человек из 170 погибли, переходя пути в неположенном месте. При этом почти всегда в 600–800 метрах от места трагедии был санкционированный переход. Однако и там с начала года погибли 44 человека, не заметив запрещающего сигнала светофора. Еще 34 человека умерли, прыгая с платформ — так они пытались сократить время на обходах или просто не хотели платить за билет.

Для повышения безопасности в Подмосковье построено 30 новых переходов через пути за три года. Работа в этом направлении продолжается. До конца декабря будут открыты переходы в Химках, Реутове, Дедовске, Люберцах и Раменском, а в 2023 году — в Ленинском и Серпухове. Также в этом году строятся шесть путепроводов в Опалихе, Аникеевке, Раменском, Апрелевке, Быкове, Лесном Городке и Лобне. Кроме того, ежедневно на железнодорожных станциях Подмосковья дежурят волонтеры, которые за день предотвращают более 10 тысяч нарушений.

Минтранс Подмосковья призывал пассажиров поездов пользоваться только санкционированными переходами и быть внимательными при переходе путей — не отвлекаться на телефон, не слушать музыку, не нарушать правила перехода и не прыгать с платформ.