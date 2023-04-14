Подмосковье 14 апреля 2023, 14:06 Названы основные причины переезда москвичей на ПМЖ в Подмосковье Автор фото: Полина Игнатченко

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В 2023 году Подмосковье вошло в топ-3 по качеству жизни среди регионов России. Комитет по конкурентной политики Московской области назвал основные факторы, влияющие на переезд из Москвы в область.

Ключевыми требованиями являются транспортная доступность, наличие объектов сферы услуг, социальной инфраструктуры и зон отдыха. Кроме того, приобрести недвижимость можно как у частных лиц, так и у государства. С начала года в Подмосковье почти 85% аукционов были связаны с реализацией участков ИЖС и ЛПХ, предназначенные для строительства дома.

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Московскую область выбирают те, кто хотел бы жить за городом в частном доме, но близко к работе. Еще один фактор — воздух. В Подмосковье он чище, чем в столице. Пенсионеры и люди с возможностью работать удаленно выбирают территории в 30-60 километрах от Москвы. Такой выбор обусловлен низкой стоимостью земли и хорошей экологией.

На портале ЕАСУЗ можно ознакомиться с лотами, выставленными на торги. Участникам предлагают приобрести более 700 земельных участков для строительства домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе. Он отметил, что благоустройство — один из приоритетов в Московской области.

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