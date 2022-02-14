Названы округа Подмосковья, вошедшие в программу по строительству надземных переходов на железной дороге

Городские округа Химки, Люберцы, Истра, Раменское вошли в программу по строительству надземных переходов на железнодорожных путях. Об этом заявил на совещании с правительством Московской области губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что работа над строительством надземных переходов ведется совместно с РЖД.

«Особенно это актуально, когда мы открыли МЦД-1 и МЦД-2. В следующем году — МЦД-3 и МЦД-4. Все это говорит о том, что интенсивность железнодорожного сообщения очень высокая», — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев заявил, что для удобства жителей на станциях и в городских округах, где проходят пути, должны появиться современные и качественные надземные переходы.

«Химки, Люберцы, Истра, Раменское и другие города включены в эту программу. Есть дальнейший запрос на строительство надземных переходов», — добавил он.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что все конструкции должны быть удобными и доступными для жителей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями. Поэтому переходы нужно оборудовать лифтами и пандусами.