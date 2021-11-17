С начала года земельные инспекторы осмотрели в Московской области более 152,6 тысячи участков для выявления нарушений на частных землях. В итоге они были обнаружены на 51,6 тысячи из них, рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Лидерами по охваченным осмотрами земельным участкам стали Раменский, Орехово-Зуевский, Дмитровский и Можайский городские округа, Солнечногорск, Серпухов, Воскресенск, Щелково, Клин, Домодедово и Ступино.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, в ходе осмотров стало известно, что более 39,2 тысячи участков не используются их владельцами, а почти 7,4 тысячи участков используются не по назначению.

«Правообладатели 6,7 тысячи участков не борются с борщевиком, еще 3,1 тысячи участков имеют признаки порчи земель. Самовольно заняли не свою землю 1680 собственников», — уточнил он.

Адигамова уточнила, что больше всего же нарушений инспекторы зафиксированы на 2000–5400 частных земельных участках в Раменском, Воскресенске, Клину, Щелкове, Ступине, Дмитровском, Павловском Посаде и Солнечногорске.