Названы маршруты до популярных мест отдыха детей в Подмосковье

В Министерстве транспорта Подмосковья составили перечень из 87 автобусных маршрутов, которые идут до игровых пространств и мест отдыха, в каждом из них достаточно удобная траспортная доступность. На всех маршрутах можно осуществить оплату проезда картами «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности».

Отмечается, что по этим картам за время каникул уже успели проехать свыше 4 миллионов раз. Больше всего поездок произвели в Коломне — порядка 500 тысяч.

До первого места — заповедника сказок «Берендеево царство», расположенного в Серпухове, можно доехать по 2 автобусным маршрутам: № 50 «Серпухов — Рудаково» и № 102 «Серпухов — Курилово» до остановки «Рудаково». Также до Серпухова ходят поезда курского направления.

Второе место находится в Сергиевом Посаде — музей игрушки имени имени Бартрама. Здесь можно увидеть основные этапы развития игрушечных промыслов и кукол всех эпох. До самого города следуют поезда ярославского направления, до остановки «Кооперативная улица» можно доехать на 49 автобусных маршрутах.

Также добраться на автобусах можно до экопарков, парков сказок и развлечения, в которых расположены многочисленные арт-объекты, скульптуры, аттракционы. До этих мест следуют несколько удобных маршрутов.