Названы лучшие сыроварни Подмосковья

Начать свое путешествие лучше всего с «Экодеревушки». Она расположена в селе Парфентьево Коломенского городского округа. Посетители кроме покупки вкусного сыра могут посетить мини-зоопарк, крокодиловую ферму и даже узнать, как выращивают улиток. Кроме того, для гостей владельцы «Экодеревушки» организуют русскую баню и катание на лошадях. Всем, кто хочет научиться готовить настоящий домашний сыр специалисты представят мастер-класс.

В деревне Мошницы городского округа Солнечногорск любителей качественной продукции ждет владелец сыроварни Jay’s organic cheese farm у Джей Роберт Клоуз. Это бывший повар легендарной группы Rolling Stone. Для открытия своего дела в Подмосковье он даже продал свою яхту во Франции.

Гостей сыроварни Клоуз угощает 50 сортами сыра, самодельным соусом песто с пармезаном, базиликом и орехами. Здесь же можно отведать морковный торт и чизкейк из рикотты.

Наталья и Владимир Дербеновы открыли свою сыроварню в селе Никольское Раменского городского округа. Свое мастерство они оттачивали на Северном Кавказе. Так что кроме сыра они могут предложить настоящий кефир, простоквашу, ряженку, творог, сливочное и топленое масло, йогурты и творожные десерты. Сыроварня называется «Никольский сырный дворик».

Любителям острой горгонзолы прямая дорога в Орехово-Зуевский городской округ на сыроварню «Альдини», расположенной в деревне Соболево. Владельцы устроили там настоящую итальянскую сыроварню. В специальных помещениях сыр вызревает и набирается неповторимого вкуса и аромата.

Еще одна семейная ферма находится в деревне Зименки городского округа Зарайск. Ее владелец Николай Иванов в прошлом году стал победителем в номинации «Лучшее фермерское хозяйство» конкурса, устроенного Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Здесь по-настоящему натуральный продукт. Все сыры готовят из молока собственного скота, который летом пасется на местных лугах, а зимой питается сеном.

Не только за сыром, но и за медом, мясом, овощами, яйцами и рассадой нужно отправляться в деревню Горки Дмитровского городского округа в крестьянско-фермерское хозяйство «Свободный труд». Это тоже один из самых титулованных производителей Московской области. В прошло году владельцы получили главный приз национальной премии «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее семейное предприятие России».