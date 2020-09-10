Названы лучшие округа Подмосковья по подготовке к отопительному сезону

В Подмосковье до 15 сентября должны завершить подготовку к отопительному сезону. Лучшими по организации необходимого в холодное время процесса признали 10 муниципалитетов.

В Московской области провели 48 оперативных выездных совещаний, в которых приняли участие предприятия ЖКХ и энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэнерго. На них рассмотрели проведение ремонта и испытаний на теплосетях.

Во всех муниципалитетах работают штабы, занятые подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду. Готовность к нему проверяют специально организованные комиссии.

Лучшими по подготовке назвали Балашиху, Подольск, Каширу, Ленинский округ, Котельники, Реутов, Шаховскую, Мытищи, Люберцы и Краснознаменск.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин заметил, что из-за эпидемической ситуации в Подмосковье регламентные сроки проведения технологических работ на теплосетях существенно сократились. Однако специалисты сумеют «качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон».

На 3 сентября в регионе сдали около 93% паспортов готовности к осенне-зимнему периоду. Ее оценивали по состоянию жилищного фонда, котельных, тепловых и сетей водоснабжения и водоотведения, созданных запасов топлива.

К началу отопительного периода специалисты проверят и подготовят порядка 2,5 тысячи котельных, около 10,7 тысячи километров теплосетей, 53,9 тысячи многоквартирных домов, 158,6 тысячи километров электросетей и 41,3 тысячи подстанций, а также другую инфраструктуру.