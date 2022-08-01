Названы лучшие округа для сбора грибов в Подмосковье

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области назвали округа, которые являются подходящими для сбора грибов. Там же напомнили, где не стоит проводить «тихую охоту».

Особо чистыми территориями Московской области для сбора грибов являются Рузский, Можайский, Шаховской, Лотошинский, Зарайский округа. Здесь могут смело собирать урожай те, кто хорошо умеет отличать съедобные грибы от несъедобных. Также грибнику необходимо знать все ядовитые грибы, произрастающие в регионе.

Другими подходящими местами для «тихой охоты» являются Волоколамский, Истринский, Талдомский, Егорьевский, Серебряно-Прудский округа. Достаточно чистыми названы Солнечногорский, Дмитровский, Одинцовский, Наро-Фоминский, Чеховский и Озерский округа.

В Минсельхозпроде напомнили, что грибы вбирают в себя все вредные вещества из воздуха и их нельзя собирать рядом с автодорогами и магистралями, железнодорожными путями, заводами. Также нельзя брать их в парках, скверах, дворах.