В среднем городскую среду в Подмосковье чиновники оценили в 197,4 балла при максимальном возможном уровне 360. Самый высокий балл в России не получил ни один город. На первом месте оказалась Москва с 276 баллами.

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Среди подмосковных городов самой высокой оценки удостоился Реутов — 252 балла. Он набрал больше половины от максимального количества баллов по всем оцениваемым показателям. Больше всего баллов Реутов набрал за жилье и прилегающие пространства. Чуть меньше очков он заработал за общественно-деловую инфраструктуру и общегородское пространство. Среди больших городов с населением от 100 до 250 тысяч человек Реутов занимает первое место по всей России.

Источник фото: телеканал «360»

На втором месте — Видное с результатом в 232 балла. Выше всего в городе оценили общественно-деловую инфраструктуру. Видное возглавило общероссийский список средних городов.

Среди малых городов лучшим признали Истру с 229 баллами. Жюри оценили не только деловую инфраструктуру, но и озеленение в городе. Истра занимает первое место в рейтинге малых городов России.

Источник фото: телеканал «360»

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В списке крупных городов из Подмосковья больше всего баллов набрали Химки — 210. Они получили высокие баллы за деловую инфраструктуру, озеленение и общегородское пространство. Химки заняли седьмое место среди крупных городов России, уступив Сочи, Грозному, Туле, Белгороду, Калининграду и Тюмени.

Остальные города Московской области тоже получили хорошие баллы. Среди крупных, кроме Химок, эксперты оценили благоустройство в Балашихе (206 баллов) и в Подольске (198 баллов). В списке самых благоустроенных больших городов оказались, в том числе, Красногорск (230), Одинцово (229), Мытищи (225), Долгопрудный (225), Люберцы (223).

Среди самых благоустроенных городов среднего размера Лобня (222), Фрязино (219), Дзержинский (212), Ивантеевка (209), Солнечногорск (205). Благоустроенными малыми городами назвали, в том числе, Можайск (224), Котельники (219), Краснознаменск (211), Лосино-Петровский (207), Талдом (206).

Источник фото: телеканал «360»

Эксперты проанализировали качество городской среды в 1114 городах России. Оценивались доля населения, живущего в аварийном жилье, количество погибших в ДТП, загруженность дорог, состояние зеленых насаждений, доступность спортивных объектов, доля детей среди населения и другие показатели. Каждый город мог получить от 0 до 360 баллов, начиная со 180 населенный пункт признавали обладающим благоприятной городской средой.