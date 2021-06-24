Названы лучшие глэмпинги Подмосковья

В Подмосковье становится все более популярным новый вид экотуризма — глэмпинг. Это идеальный вариант, когда хочется отдохнуть на природе, но при этом не думать, как разбить палатку, развести костер или помыться в ручье.

Глэмпинги располагаются в живописных уголках области. Для размещения можно выбирать просторные палатки, юрты, сферы и даже домики на деревьях. Во всех есть электричество, горячая вода, мягкие кровати. Еще один плюс — еду для отдыхающих готовят сотрудники.

Топ самых популярных и необычных глэмпингов опубликовал портал welcome.mosreg.ru. В него вошли глэмпинг «Под небом» в селе Тишково Пушкинского городского округа. Там можно отдохнуть в сафари-тентах. На территории есть ресторан, душевая и туалет. Модульный отель расположен на берегу Пестовского водохранилища.

В Юртовом глэм-кемпинге в поселке Брикет Рузского городского округа есть шесть юрт, сделанных из экологически чистых материалов. На территории комплекса есть баня в форме бочки — она расположена прямо на берегу озера.

В этом же городском округе есть глэмпинг The Dacha. Гостям можно заселяться в домики или шатры. Есть аренда велосипедов, библиотека, настольный теннис.

Глэмпинг «Рузская Аляска» расположен в деревне Бараново Дороховского сельского поселения. Здесь гостям предлагают пожить в типи. Это жилища, которые использовали индейцы. В них есть кровати, обогреватели, чайники, холодильники. Рядом с каждым типи есть своя мангальная зона.

В Можайском городском округе расположены Экоранчо «Алексеевка» и творческое комьюнити «Деревня». Экоранчо занимает целых 40 гектаров. Здесь на выбор предоставляют дом на дереве, А-образный дом или шале.

На территории общественного пространства «Деревни» есть купольные дома и дома из морских контейнеров, А-образные шале и другие варианты размещения. Есть прокат велосипедов, русская баня в карго-модуле и занятия йогой. Недалеко от деревни есть питомник северных ездовых собак, приют для животных и ферма.

В Пушкинском городском округе, в деревне Никольское, расположен креатив-парк «Экспедиция». Здесь есть свой глэмпинг «Дикие койоты» — два шатра, каждый из которых рассчитан на четырех человек.

В Коломне можно отдохнуть в кемпинге «У Кремля». Рядом есть вейк-парк «На волне», где можно научиться вейкбордингу и сапсерфингу. В городском округе Щелково работает база отдыха «Литвиново» со своим глэмпингом на берегу пруда.

В деревне Веретьево Талдомского городского округа можно посетить арт-усадьбу, расположенную на месте бывшего пионерлагеря. Там тоже не так давно открылся глэмпинг. Это две большие палатки на берегу водоема.

В Орехово-Зуевском городском округе есть глэмпинг «А-Ферма». Домики расположены в сосновом лесу, неподалеку от озера. В Раменском городском округе открыт глэмпинг в OneVillage Glamping Park. Он занимает большую территорию у реки. Жить можно в просторном шатре. Всего их пять, и они находятся достаточно далеко друг от друга.

Еще один вариант — база «Баскак» в деревне Мячково в Коломенском городском округе. Здесь можно отдыхать в юрточном городке. Всего в нем 15 домиков.