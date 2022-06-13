Названы лауреаты фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского»

В Московском Губернском театре 12 июня состоялось закрытие IV Летнего фестиваля «Фабрика Станиславского». Церемонию посетил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов. В этом году фестиваль губернских театров объединил театральные коллективы и студентов из 12 регионов России.

Фестиваль проходил в Москве и Московской области со 2 июня. Василий Кузнецов назвал символичным то, что творческий марафон «поставил свою яркую точку» в День России.

«В этом году усилилась образовательная программа фестиваля, добавились новые направления и тренинги — здорово, что благодаря Сергею Витальевичу Безрукову и всей его команде фестиваль не перестает развиваться», — заметил министр, пообщавшись с организаторами и участниками фестиваля.

Он добавил, что созданная Станиславским система — «уникальный опыт» для мирового театра, а его изучение — «большое дело».

Лучшие в номинациях

Награды победителям вручил его худрук, актер Сергей Безруков. Призом стали памятные статуэтки «Верю» — эксклюзивные миниатюрные скульптуры Станиславского из «бисквитного» фарфора.

Приз за лучшую женскую роль» получила Светлана Гиниятуллина (Айгуль в спектакле «Страна Айгуль», Русский драматический театр в Стерлитамаке), за лучшую мужскую — Игорь Цветков (майор Ковалев в спектакле «Нос» севастопольский ТЮЗа).

В номинации «Лучший ансамбль» лауреатом стал коллектив «Дракон» (Театр-студия «Грань» в Новокуйбышевске), лучшим дуэтом признали Марию Крылову и Дарью Астафьеву, сыгравших Катерину и Варвару в спектакле «Гроза» Тверского ТЮЗа. А специальный приз фестиваля получили актеры спектакля Ивановского областного драмтеатра «Леха» — за зрительский успех современной пьесы.

В рамках фестиваля «Фабрика Станиславского» проводились показы спектаклей коллективов из Москвы, Твери, Иванова, Стерлитамака, Екатеринбурга, Севастополя и Новокуйбышевска. В практических лабораториях и профессиональных тренингах 16 преподавателей приняли участие 32 студента из Саратова, Новосибирска, Казани, Волгограда, Ярославля и Саратова.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.