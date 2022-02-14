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    14 февраля 2022, 13:34

    Названы имена новых глава Подольска и Луховиц

    Губернатор Воробьев назвал имена новых глав Подольска и Луховиц

    Анастасия Аброськина, Наза Салех Захи

    Городской округ Подольск теперь будет возглавлять Дмитрий Жариков, а Луховицами будет руководить Сергей Тимохин. Об этих кадровых перестановках на заседании регионального правительства сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Названы имена новых глава Подольска и Луховиц

    По его словам, на прошлой неделе прошел совет депутатов. Глава Подольска Николай Пестов, который возглавлял городской округ 16 лет, теперь станет руководителем Совета депутатов.

    «Хочу вас и поблагодарить, и очень приятно, что вы остаетесь в команде. Уверен, что ваш опыт и, самое главное, ваше желание работать на благо Подмосковья будут обязательно востребованы», — сказал губернатор.

    На место Николая Пестова пришел бывший глава Серпухова Дмитрий Жариков.

    «Знаем вас. Вы большую работу проделали в Серпухове. Не сомневаюсь, что ваш опыт на вашей малой родине — в Подольске — позволит вам порадовать прежде всего жителей и всех нас своими показателями», — отметил Воробьев.

    Также он представил Сергея Тимохина, который возглавил Луховицы.

    «Сергей Александрович, территория отдаленная, важная для нас и, как и каждая территория, имеет свою специфику», — подчеркнул глава региона.

    Он выразил надежду на то, что опыт Тимохина позволит увидеть положительные перемены в Луховицах.