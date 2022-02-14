Названы имена новых глава Подольска и Луховиц

Городской округ Подольск теперь будет возглавлять Дмитрий Жариков, а Луховицами будет руководить Сергей Тимохин. Об этих кадровых перестановках на заседании регионального правительства сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, на прошлой неделе прошел совет депутатов. Глава Подольска Николай Пестов, который возглавлял городской округ 16 лет, теперь станет руководителем Совета депутатов.

«Хочу вас и поблагодарить, и очень приятно, что вы остаетесь в команде. Уверен, что ваш опыт и, самое главное, ваше желание работать на благо Подмосковья будут обязательно востребованы», — сказал губернатор.

На место Николая Пестова пришел бывший глава Серпухова Дмитрий Жариков.

«Знаем вас. Вы большую работу проделали в Серпухове. Не сомневаюсь, что ваш опыт на вашей малой родине — в Подольске — позволит вам порадовать прежде всего жителей и всех нас своими показателями», — отметил Воробьев.

Также он представил Сергея Тимохина, который возглавил Луховицы.

«Сергей Александрович, территория отдаленная, важная для нас и, как и каждая территория, имеет свою специфику», — подчеркнул глава региона.

Он выразил надежду на то, что опыт Тимохина позволит увидеть положительные перемены в Луховицах.