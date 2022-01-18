Названы города в Подмосковье с самыми дешевыми квартирами

Купить квартиру недалеко от Москвы по минимальной стоимости можно в близлежащих городах. В январе 2022 года квартир стоимостью до пяти миллионов рублей больше всего на рынке вторичного жилья было в Балашихе и Королеве, сообщили РБК в агентстве «Азбука Жилья».

В общей сложности в пределах 10 километров после МКАД можно найти не меньше 230 квартир по похожей цене. При этом больше всего таких квартир находится в Балашихе (62%) и Королеве (20%). Еще 5% остается на Мытищи. Есть квартиры и в других городах, но их уже не так много.

Самым недорогим городом для приобретения недвижимости назвали Видное. Там можно найти квартиру стоимостью 2,98 миллиона рублей. На втором месте в бюджетном рейтинге расположилась Балашиха, где одна квартира может обойтись в 3,2 миллиона рублей. В Королеве тоже можно купить жилье недорого — примерно за 3,8 миллиона рублей.

Ранее исследователи «Азбуки Жилья» установили, что за год средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 20,5% в ближайшем Подмосковье. Больше всего цены выросли в Балашихе.