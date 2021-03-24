Названы главные задачи Общественной палаты Подмосковья

Палаты и общественные организации играют важную роль во многих сферах жизни Московской области. Их главная задача — выстраивание диалога между властью региона и активными жителями.

Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Палаты и общественные организации играют важную роль во многих сферах жизни нашего Подмосковья. Развитие гражданского общества и, конечно, основная задача — выстраивание диалога между нашими активными гражданами и органами власти на территории всей Московской области», — отметил он.

Брынцалов также поблагодарил членов ОП за работу, которую они провели во время пандемии коронавируса. Один из самых заметных проектов, который удалось реализовать, — медицинские чаты. Они позволяют очень быстро, без проволочек решать самые сложные вопросы, которые ставят граждане. В проекте принимают участие жители, врачи, руководители медицинских учреждений.

Кроме того, он поблагодарил членов Общественной палаты за работу в период голосования за поправки к Конституции.

«Более 26 тысяч наблюдателей было организовано вашими усилиями во всех округах. Процесс действительно был проведен на самом высоком уровне», — подчеркнул Брынцалов.

Он напомнил, что в этом году в стране пройдут выборы в Госдуму и Мособлдуму. Жители будут выбирать своих представителей на федеральном и региональном уровнях власти.

«И, конечно, здесь очень важно, чтобы организация, проведение избирательной кампании было на самом высоком уровне. Важно, чтобы избирательная кампания была проведена открыто, легитимно, а самое главное, конкурентно», — отметил он.

Брынцалов обратился с просьбой принять в этом самое активное участие: обучить наблюдателей и подготовить их к дню голосования, осветить мероприятие в СМИ, а также оперативно реагировать на возможные нарушения в процессе голосования.

«Важна четкая и последовательная реакция с точки зрения соблюдения законов и норм проведения выборов», — заключил он.