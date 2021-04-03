Названы доступные жителям Подмосковья цифровые сервисы БТИ

Московская область остается лидером среди регионов по цифровизации услуг и организации доступных и удобных сервисов для населения. Нововведения внедряются в рамках национального проекта «Цифровая экономика». О том, какие услуги БТИ жители Московской области могут получить онлайн, рассказал журнал «КонкуренTEAM. Люди. Бизнес. Технологии».

Через сайт Московского областного БТИ владельцев недвижимости проконсультируют, можно ли оспорить кадастровую стоимость объекта. Через сервис «Легкий платеж» можно онлайн перевести деньги по номеру договора. Комиссия в этом случае не взимается, а зачисление денег происходит моментально.

Пока доступна оплата услуг, которые не требуют дополнительных уточнений: получение копий технического плана или паспорта объекта недвижимости и различных справок. Для сложных услуг, таких как межевание или выдел нового участка требуется консультация специалиста и изучение документов. Поэтому по таким вопросам можно обратиться напрямую в БТИ или по телефону горячей линии: +7 (498) 568-88-88.

На сайте Московского областного БТИ в разделе «Проверь договор» можно подтвердить подлинность технического паспорта, поэтажного плана и экспликации. Копии этих договоров автоматически попадают в единую электронную базу архива Московского областного БТИ, в котором содержится информация по более чем 3,8 миллиона объектов недвижимости.

Здесь же можно получить и оформить усиленную квалифицированную электронную подпись для физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей. Она требуется для регистрации объекта недвижимости, утверждения кадастровых документов, работы на государственных порталах и при заключении других договоров.

Журнал «КонкуренTEAM. Люди. Бизнес. Технологии» выпускает Комитет по конкурентной политике Московской области. Всего в свет вышло пять номеров. Последний посвящен земельно-имущественной и закупочной сферам.