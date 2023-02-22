Подмосковье 22 февраля 2023, 18:38 Названы автобусные маршруты до популярных мест масленичных гуляний в Подмосковье

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Минтранс Подмосковья подготовил перечень маршрутов, на которых можно добраться до пяти популярных мест масленичных гуляний в Солнечногорске, Дмитрове, Чехове, Люберцах и Пушкино.

Почти 40 автобусных маршрутов начали следовать до мест масленичных гуляний в Московской области. Так, до Усадьбы Середниково в Солнечногорске можно доехать на маршруте № 40 от платформы Фирсановской до остановки «Санаторий Мцыри». Масленичные гуляния там продлятся до 26 февраля.

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В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» зиму будут провожать с 23 по 26 февраля. Доехать до места можно от автовокзала в Дмитрове на 24 маршрутах, выйти необходимо на остановке «Выставочный центр».

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Все желающие также смогут отправиться на празднование Масленицы в Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино. Он находится в пешей доступности от остановки «Станция Пушкино». Добраться до нее можно на маршруте № 22, № 42к, № 41, № 24, № 42.

До музея-заповедника Мелихово можно доехать на трех маршрутах: № 25, № 428к, № 25к. Отпраздновать Масленицу можно и на Наташинских прудах в Люберцах. Добраться до места гуляний можно на автобусах, курсирующих по пяти маршрутам общественного транспорта от железнодорожных станций Люберцы и Панки, а также от станции метро «Выхино».

Подробнее с маршрутами можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья по ссылке.

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