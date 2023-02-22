Подмосковье 22 февраля 2023, 21:41 Названы 5 мест масленичных гуляний в Подмосковье, до которых легко доехать автобусом

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Минтранс Московской области рассказал о пяти местах масленичных гуляний, до которых можно доехать на автобусах. Мероприятия запланировали в Солнечногорске, Дмитрове, Чехове, Люберцах и Пушкино.

Так, до Усадьбы Середниково в Солнечногорске можно доехать на маршруте № 40 от платформы Фирсановской до остановки «Санаторий Мцыри». Во время гуляния 26 февраля можно будет попить чай с блинами и поучаствовать в конкурсах и играх со скоморохами.

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В Дмитрове проводить зиму можно будет в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Гуляния пройдут с 23 по 26 февраля. Доехать до кремля можно от местного автовокзала на 24 маршрутах и сойти на остановке «Выставочный центр».

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В Пушкино гуляния пройдут в центральном парке культуры и отдыха. До места можно доехать на поездах Ярославского направления, затем сесть на автобусы № 22, 42к, 41, 24, 42. Сойти следует на остановке «Станция Пушкино», от нее до парка нужно идти пешком.

В музее-заповеднике в Мелихове в Чехове 25 февраля запланировали масленичные гуляния с народными коллективами, шоу-ансамблями, играми, конкурсами и эстафетами. Гости смогут узнать секреты приготовления блинов и традиции праздника. До музея можно доехать от автовокзала на трех маршрутах: № 25, 428к, 25к, а затем выйти на остановке «Мелихово».

В Люберцах масленичные гуляния запланировали на Наташинских прудах. Там 26 февраля будут угощать блинами, также пройдут конкурсы и игры. Доехать до остановки «Наташинские пруды» можно на автобусах, курсирующих по пяти маршрутам от ж/д станций Люберцы и Панки, а также от станции метро «Выхино».

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