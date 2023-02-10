Подмосковье 10 февраля 2023, 19:41 Названы 20 автобусных маршрутов до мистических мест Подмосковья

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В Минтрансе Московской области рассказали о 20 автобусных маршрутах, которые ведут в места с мистическими историями и где зафиксировали «паранормальную» активность. Таких в регионе пять.

Так, в окрестностях деревни Часовня в Павловском Посаде находится восстановленная церковь Троицы Живоначальной. Местные жители говорят, что ее построили на месте языческого капища с белокаменными языческими идолами. В этом месте неестественной формы деревья, люди слышат странные звуки, иногда возникают световые вспышки. Добраться до места можно на автобусах № 24 «Павловский Посад — Часовня». В сам город можно доехать на поездах Курского направления.

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Между Воскресенском и Егорьевском находится Лопатинский фосфоритный рудник с разноцветными горами песка, голубыми озерами и глубокими ямами. Периодически здесь якобы появляются световые шары. От ближайшей остановки придется идти пешком порядка пяти километров по лесу. В Воскресенск ведут поезда Казанского направления — следует добраться до станции 88-й километр. Затем нужно пройти 300 метров до автовокзала и сесть на любой из трех маршрутов до Елкино, ехать следует до конечной. Также до места идут от автовокзала в Коломне два маршрута — № 28 и 80.

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В Истре есть город-призрак Адуляр, сейчас пустой населенный пункт пугает местных и туристов странными звуками. Доехать до места можно на поездах Курского и Рижского направлений, соцти следует на станции Новоиерусалимовская. Далее нужно пройти 100 метров до остановки «Новый Иерусалим» и пересесть на маршрут № 35 или 41. На «Поворот на Деньково» нужно сойти и пройти до места порядка трех километров.

В Балашихе есть усадьба Пехра-Яковлевское. Одна из легенд гласит, что в 1925–1930 годы в главном доме был расположен приют, где произошел пожар с погибшими. Очевидцы рассказывали, что видели дым из окон и слышали стоны с верхних этажей, некоторые якобы встречали у фонтана призрак девушки. До места можно добраться 10 маршрутами, сойти следует на остановке «РГАЗУ», после чего 300 метров нужно пройти через парк. В город ведут поезда Горьковского и Курского направления, оттуда до вышеуказанной остановки можно добраться пятью маршрутами.

В Раменском районе на Васильковой улице поселка Капустина есть заброшенный Кузяевский пионерский лагерь. Поговаривают, что ночью на его территории можно увидеть женский силуэт в белом платье. Днем туристы ощущают на себе чей-то взгляд. Также ходят слухи, что на территории лагеря есть катакомбы, где якобы когда-то жил маньяк. Доехать до места можно двумя маршрутами — № 40 и 43. До города можно добраться поездами Казанского направления, выйти нужно на станции Родники. Далее нужно пройти 300 метров до остановки «Вялки-1 — Платформа Родники» и пересесть на указанные выше маршруты.

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