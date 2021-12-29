В Московской области 10 округов вышли в лидеры программы социальной газификации в 2021 году. Об этом в ходе брифинга рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«У нас есть лидеры среди городских округов в этом году, которые мы догазифицировали», — сказал глава организации.

В топ-10 вошли Дмитров, Богородский, Одинцовский и Орехово-Зуевский округа, Ступино, Раменский, Сергиево-Посадский округ, Воскресенск, Клин и Коломна.

«Здесь отдельно хочу отметить глав городских округов, потому что они очень много вопросов снимали, что называется, на земле, и это помогало строителям, газовикам двигаться с хорошей динамикой», — добавил Баранов.

Планы на следующий год тоже будут полностью выполнены, заявил глава «Мособлгаза».

«Мы уверенно заходим в планы 2022 года. Они, конечно, еще более напряженные. Но с точки зрения готовности к поставленным задачам могу об этом смело заявить, мы на 100% готовы», — сказал он.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин ранее рассказал, что план по соцгазификации на 2021 год уже выполнен. Программу реализовали в 1113 населенных пунктах.