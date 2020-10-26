Названо количество закрытых классов в Подмосковье

В Подмосковье насчитывается 35 тысяч школ, из которых по коронавирусу закрыли 468. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина назвала такие цифры положительными по сравнению с предшествующей неделей.

«У нас по итогам прошлой недели было закрыто 468 классов из 35 тысяч. Если сравнивать с предшествующей неделей, то здесь положительная динамика: у нас на 83 класса меньше закрыто, чем было две недели назад», — сообщила Каклюгина.

Она добавила, что по итогам недели полностью были закрыты на карантин одна школа и один детский сад. При этом с 26 октября 672 школы ушли на каникулы, а с 2 ноября к ним присоединится еще 178 школ.

«По болеющим детям у нас тоже положительная динамика. Из почти миллиона школьников болеют 374 ребенка. Это на 47 меньше, чем неделю назад. Но у нас идет прирост по болеющим учителям: +150 по сравнению с предыдущей неделей. Сейчас 512 из 50 тысяч», — отметила министр.

По ее словам, снижение по болеющим детям зафиксировали и в детских садах. Из 400 тысяч ребят болеют COVID-19 всего 29. При этом отмечается рост среди воспитателей. К предыдущему периоду добавились 36 человек.

Всего в Подмосковье выявлено 84 247 случаев заражения коронавирусом. Врачи вылечили 62 697 пациентов. Скончались после заражения 1549 человек.