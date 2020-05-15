Названо число подмосковных предприятий, которые смогут возобновить работу 18 мая

Почти 800 предприятий Подмосковья могут возобновить работу с 18 мая. В области готовятся к поэтапному снятию ограничений. Но сначала это коснется промышленности и строительных площадок.

Так, с начала недели правительство Подмосковья получило 421 заявку от предприятий о готовности возобновить производство.

«Еще столько же уведомлений ожидается до конца недели — к началу поэтапного снятия ограничений в области будут готовы запустить около 800 заводов», — сказал зампред правительства региона Вадим Хромов.

Он подчеркнул, что всего в Московской области сейчас работает порядка тысячи промышленных предприятий, однако лишь по экстренным заказам, а не в полном объеме.

«Возобновляющие деятельность предприятия тоже еще не везде смогут полностью загрузить свои производственные мощности. В связи с тем, что в области сохраняются ограничения на работу магазинов, где продают товары не первой необходимости, пока что взрывного роста промышленных заказов не ожидается», — подчеркнул Вадим Хромов.

Вместе с губернатором они проверили готовность предприятий к новым мерам на примере завода Tarkett в Мытищах.

Безопасность — в приоритете

По поручению губернатора промышленные предприятия могут возобновить работу с 18 мая, но лишь при условии выполнения санитарных требований. Для этого введут новую должность. Это стюарды — они будут отвечать за здоровье каждого сотрудника.

Планировалось, что компании, выпускающие мебель, технику, текстильные, бумажные или металлические изделия, вернутся к производству 12 мая, но срок перенесли на неделю.

Это дополнительное время необходимо, чтобы подготовить все условия для безопасности каждого сотрудника.